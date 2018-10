22 ottobre 2018- 13:33 **Manovra: Conte, da Kurz dichiarazioni incaute**

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz "dichiarazioni incaute" sull'Italia, "perché se noi siamo in Europa e diciamo che dobbiamo rispettare le procedure in questa fase", scavalcare chi è chiamato a interloquire -ovvero Commissione Ue e governo italiano- "significa non rispettare le regole". Così il premier Giuseppe Conte, conversando con la stampa estera.