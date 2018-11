29 novembre 2018- 16:05 Manovra: Conte, d'accordo con Mattarella, tenere conti in ordine

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Sono d'accordo con il presidente Mattarella, dobbiamo tenere i conti in ordine. La stabilità della finanza pubblica è fondamentale, noi lavoriamo per l'interesse degli italiani, non per compromettere l'interesse degli italiani. E' una premura di cui il governo si fa carico". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20.