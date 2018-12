10 dicembre 2018- 19:33 Manovra: Conte, discontinuità con austerity obiettivo che porterò a Ue

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Questa mattina ho incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti di Cgil, Cisal, Cisl, Confsal, Ugl e Uil. A questo incontro ne seguiranno periodicamente altri, estesi anche ai rappresentanti delle sigle sindacali che non erano presenti. Ho ascoltato con molta attenzione le loro istanze, le loro osservazioni ma anche alcuni apprezzamenti per le iniziative messe in campo dal governo con la manovra economica in corso di discussione al Senato". Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un post su Facebook in cui fa il punto sull'incontro di oggi a Palazzo Chigi.Quella su cui lavora il governo è una manovra, rivendica il premier, "in discontinuità con le politiche di austerity del passato – come molti dei sindacati oggi presenti ci hanno riconosciuto - e all’insegna della crescita economica coniugata allo sviluppo sostenibile e alla stabilità sociale. Crescita, sviluppo sostenibile e stabilità sociale: questo è il nostro obiettivo principale, quello su cui stiamo costantemente lavorando e di cui discuteremo nei prossimi giorni a Bruxelles con la Commissione Europea".