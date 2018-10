12 ottobre 2018- 19:33 Manovra: Conte, escludo modifiche significative

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - La manovra "l'abbiamo elaborata, meditata e studiata in tanti mesi e incontri di lavoro", è dunque "stata costituita in termini integrali", "pensare di poter modificare qualcosa di significativo lo escluderei". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti ad Addis Abeba."Valuteremo se arriveranno suggerimenti, ma ripeto - puntualizza - per noi è costruita in maniera ben articolata e meditata, escludo ci sia la necessità di intervenire".