16 ottobre 2019- 22:12 Manovra: Conte, 'espansiva, piano investimenti 17mld nel triennio'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "E' sicuramente una prima riforma strutturale e i 23 miliardi" per la clausola di salvaguardia dell'Iva "si sarebbero tradotto in pressione fiscale su consumi e invece è stata sterilizzata. Ma non è solo questo siamo riusciti a trovare ulteriori risorse: 17 miliardi aggiuntivi nel prossimo triennio e poi il taglio del cuneo fiscale e tante altre misure per questo dico che è una manovra espansiva". Lo dice il premier Giuseppe Conte a Speciale Tg1.