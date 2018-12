19 dicembre 2018- 17:13 Manovra: Conte, evitata infrazione, coraggiosi e responsabili

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - "Abbiamo evitato la procedura d’infrazione da parte della Commissione europea. La conclusione positiva di questo negoziato dimostra che si può essere coraggiosi e responsabili allo stesso tempo". Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Fb. "Sono orgoglioso di aver rappresentato, a nome di tutto il Governo, quel desiderio di cambiamento che gli italiani hanno espresso in maniera inequivocabile con il proprio voto, nel totale rispetto della casa europea alla quale apparteniamo. Da oggi il Governo può impegnarsi a fondo per portare a termine la sua azione di rilancio, per liberare le migliori energie del Paese a sostegno della crescita e dell’occupazione. È un grande giorno per la democrazia", conclude.