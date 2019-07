17 luglio 2019- 12:42 Manovra: Conte fa quadrato con Di Maio, workshop a P.Chigi con parti sociali

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - Giuseppe Conte fa quadrato con Luigi Di Maio, che, a quanto apprende l'Adnkronos, incassa l'ok del presidente del Consiglio a dar vita a un workshop a Palazzo Chigi che coinvolga tutte le parti sociali per mettere a punto la manovra e le ricette per dare una spinta al paese. La proposta, avanzata da Di Maio oggi sulle pagine del Sole24ore, sarebbe piaciuta al premier, che si sarebbe detto pronto ad aprire una 'cabina di regia' che metta insieme tutte le categorie del Paese per dare il la a un percorso condiviso che rilanci il sistema economico e sociale. Bocche cucite sulla data che darà il la al confronto con le parti sociali, ma il workshop dovrebbe presto diventare realtà.