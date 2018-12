28 dicembre 2018- 12:24 **Manovra: Conte, girerò tutta Italia per spiegarla a imprese**

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Quando la manovra sarà realizzata batterò palmo a palmo il territorio, incontrerò il mondo imprenditoriale del Sud, del centro, Nord Ovest, del Nord Est per spiegare bene questa manovra e per interloquire con il mondo imprese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza stampa di fine anno. "Forse perchè la manovra è ancora in discussione e siamo arrivati tardi con il maxiemendamento, ma credo che non tutte le misure si conoscano. Ci sono grandi opportunità per le imprese. Questa manovra è una prima tappa, una prima significativa tappa, di un ampio disegno riformatore".