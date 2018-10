22 ottobre 2018- 12:34 Manovra: Conte, in lettera a Ue la spieghiamo, disposti a sederci a tavolo

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - "Ieri ho visto il ministro Tria, abbiamo rivisto insieme la lettera" diretta all'Europa, "è lui -Tria-che risponde ai commissari europei, ma l'abbiamo rivista insieme data l'importanza" della missiva in questione, "abbiamo ribadito, nella lettera che è stata spedita poco fa, che noi siamo assolutamente in Europa, vogliamo dialogare con le istituzioni europee e vogliamo un'interlocuzione in spirito di leale collaborazione e dialogo costruttivo". Così il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa estera."Non mettiamo in discussione il ruolo dell'Europa - rimarca - nella lettera teniamo a spiegare la nostra manovra, abbiamo spiegato quali sono le ragioni per le quali l'abbiamo impostata in questo modo" e "illustriamo la direzione politica economica" intrapresa. "Siamo disponibili a sederci al tavolo per proseguire l'interlocuzione con le istituzioni europee".