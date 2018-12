5 dicembre 2018- 19:41 Manovra: Conte, in proposta a Ue rafforzeremo investimenti

Roma, 5 dic. (AdnKronos) - Nella proposta del governo italiano all'Unione europea per evitare la procedura di infrazione "cercheremo di adottare qualche accorgimento per rafforzare il piano degli investimenti". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos.