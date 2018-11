29 novembre 2018- 16:10 **Manovra: Conte, Italia non è rischio per nessuno**

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "L'Italia non è un rischio per nessuno". Il premier Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20, risponde così a chi gli chiede un commento sulle valutazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell.