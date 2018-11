29 novembre 2018- 16:19 Manovra: Conte, lavoriamo a clima fiducia con mercati e investitori

Roma, 29 nov. (AdnKronos) - "Le reazioni dei mercati finanziari non ci lasciano indifferenti, lo spread ancora alto è questione che non mi trova distratto. Noi stiamo lavorando perchè questa situazione venga superata, per abbassare lo spread e per realizzare la manovra in un clima di fiducia con i mercati e con gli investitori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Buenos Aires per il G20.