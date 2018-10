20 ottobre 2018- 09:59 Manovra: Conte, mai aiuti a grandi evasori, vale contratto governo

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che contempla un 'fisco amico'. L'accordo politico raggiunto ha l'obiettivo di permettere a chi ha avuto difficoltà oggettive di regolarizzare la sua posizione. Neppure gli esponenti della Lega hanno mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori". E' quanto precisa, in una intervista al Fatto quotidiano, il premier Giuseppe Conte dopo le frizioni nel governo su condono tombale e scudo fiscale: "Nessuna crisi, faremo una nuova deliberazione", assicura il premier. Sul caso della cosiddetta 'manina' nel dl, "siamo entrati in Cdm subito dopo aver concluso l'accordo politico sulla 'dichiarazione integrativa', l'ormai famoso articolo 9, nella consapevolezza che la sua traduzione tecnico-giuridica sarebbe stata formulata successivamente - chiarisce Conte - Nel testo che avevamo sul tavolo del Consiglio l'articolo 9 era in bianco. Un testo normativo viene spesso rimaneggiato nel passaggio tra uffici della Presidenza, ministero dell'Economia e Ragioneria e, infine, Quirinale". "Nel corso del Consiglio - prosegue - mi è stato recapitato un foglio con una prima formulazione giuridica dell'accordo. Questo foglio non è stato distribuito a tutti i ministri, sono stato io a sintetizzare i termini dell'accordo politico raggiunto, nella consapevolezza che il testo che avevo tra le mani andava poi verificato sul piano tecnico. Già a caldo ho segnalato alcune correzioni che andavano apportate".