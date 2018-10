20 ottobre 2018- 09:59 Manovra: Conte, mai aiuti a grandi evasori, vale contratto governo (2)

(AdnKronos) - In un colloquio con il Corriere della Sera, Conte invita poi a fermare "infortuni e tensioni", "il tema su cui far riflettere tutti - spiega - è che queste tensioni non ci giovano: come coalizione ma soprattutto come Paese. Bisogna mostrare senso di responsabilità". "Sicuramente - ammette - lo spread in rialzo complica parecchio le cose. Ho sempre pensato che i nostri giudici più severi fossero i mercati finanziari, non la Commissione europea".