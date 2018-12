5 dicembre 2018- 19:35 Manovra: Conte, martedì da Juncker con proposta, ottimista (2)

(AdnKronos) - "A Juncker ho detto che stiamo facendo di conto - spiega il premier con un sorriso - dovremmo vederci la settimana prossima, martedì a Strasburgo. Non posso calcolare le percentuali di riuscita, sarebbe improprio", risponde a chi gli chiede una stima. "Se non fossi ottimista - prosegue - non mi sarei seduto nemmeno al tavolo, non sarei andato perché è chiaro che già erano stati compiuti i primi passi per avviare la procedura d'infrazione e tutto lasciava presagire il peggio. L'ottimismo è quello della determinazione, della passione di difendere le ragioni dell'Italia. Se fondato, lo vedremo alla fine. Io confido che sia fondato". "Sicuramente martedì ci confronteremo con Juncker con la proposta in mano, ora vedremo se anticiparla. Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli".