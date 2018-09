23 settembre 2018- 10:58 Manovra: Conte, massima fiducia in Tria e in strutture tecniche

Roma, 23 set. (AdnKronos) - La manovra "non deve essere miracolosa, ma laicamente coraggiosa, utile al Paese. Coraggiosa più che miracolosa". Deve essere "seria, razionale, ben costruita, ben impostata". Fiducia in Tira? "Massima fiducia, io ho fiducia in tutti i miei ministri, ho fiducia in tutti coloro che stanno lavorando alla manovra, non solo ministri ma a tutti i livelli. Poi per carità ho letto qualche polemica, ma lasciano il tempo che trovano". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a San Giovanni Rotondo dove è arrivato per le celebrazioni per Padre Pio.