1 dicembre 2018- 21:11 Manovra: Conte, negoziato in corso, passi avanti (2)

(AdnKronos) - "Sono molto parco nel raccontare quello che ci stiamo dicendo, per ovvie ragioni: è un negoziato in corso -ha spiegato Conte- la riservatezza è d'obbligo anche perchè stiamo lavorando a delle ipotesi che fino a quando non si concretizzeranno e non assumeranno la veste della finale soluzione condivisa da parte della Commissione europea e del governo italiano non ha senso che anticipi alcunchè"."E' chiaro -ha aggiunto comunque il premier- che ogni incontro che facciamo si compiono dei passi avanti. Questa mattina abbiamo fatto colazione con il ministro Tria, con il presidente Juncker e con Moscovici e parte dello staff tecnico. Stiamo lavorando, oltre che ad una cornice più generale, politica, per valutare tutti i passaggi che ci aspettano; anche a soluzioni concrete"."I rispettivi staff tecnici stanno lavorando quotidianamente e continueranno a farlo anche in questa settimana e confidiamo di aggiornarci nei prossimi giorni -ha concluso Conte- per verificare la plausibilità di alcune soluzioni tecniche".