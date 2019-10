2 ottobre 2019- 17:43 **Manovra: Conte, nessun aggravio Iva, no a polemiche inutili'**

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Non ci sarà nessun aggravio dell'Iva, l'ho già dichiarato, quindi non facciamo polemiche inutili. Stiamo lavorando per simulare gli ultimi interventi e definire nel dettaglio l'impostazione della manovra economica. Non fateci fare la manovra oggi né domattina, la manovra ha i suoi tempi. Ora abbiamo presentato la Nadef, dateci qualche giorno per lavorare con tranquillità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del tavolo per il Contratto istituzionale di sviluppo a Cagliari.