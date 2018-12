11 dicembre 2018- 10:39 Manovra: Conte, non andrò a Bruxelles con libro dei sogni ma con riforme

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Nell'incontro di domani a Bruxelles con il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker "non andrò con un libro dei sogni, ma presenterò uno spettro completo del progetto riformatore dell'esecutivo. E con il supporto di un approfondito lavoro istruttorio che ho personalmente e direttamente coordinato mi confronterò sui numeri, nella consapevolezza di essere in possesso dei dati macroeconomici per dimostrare che la manovra economica del governo è stata concepita conoscendo bene la realtà economica italiana ed è stata strutturata nei suoi contenuti per rispondere alle esigenze del Paese, certamente all'interno del perimetro tracciato dalle regole e dai vincoli di finanza pubblica che derivano dall'adesione all'Unione europea e all'appartenenza alla zona euro". Lo ha affermato nel suo intervento alla Camera il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.