24 ottobre 2018- 18:49 Manovra: Conte, non chiesto a Putin acquistare titoli anche se è affare

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Vorrei esser chiaro: non sono venuto qui a chiedere a Putin di comprare titoli italiani tramite il fondo sovrano. L'economia italiana è solida. All'estero è riconosciuto, meno in patria. Se poi all'esito di valutazioni tecniche il fondo sovrano e la banca centrale lo faranno", acquisteranno titoli, sarà perchè è conveniente, perchè si fa un buon affare a investire in Italia... ". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Mosca con il presidente Vladimir Putin.