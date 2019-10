26 ottobre 2019- 13:44 **Manovra: Conte, 'pagamento elettronico non solo con carte, strumenti per tutti'**

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "Tutti, anche le persone anziane, devono essere messi nelle condizioni" di poter effettuare dei pagamenti elettronici "senza dover per forza ricorrere alle carte di credito, ma avere strumenti alla portata di tutti, ne stiamo valutando un ampio ventaglio, con zero commissioni per gli acquisti più modesti e comunque con commissioni sensibilmente più basse delle attuali". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna.