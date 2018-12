1 dicembre 2018- 20:48 Manovra: Conte, per primi abbiamo capito che dovevamo crescere (2)

(AdnKronos) - "La premura espressa dal presidente Boccia -ha affermato Conte- è una premura che il governo che io presiedo ha condiviso tre-quattro mesi fa, allorchè ci siamo seduti intorno ad un tavolo, abbiamo valutato e analizzato con molta attenzione e responsabilità i trend per quanto riguarda la crescita del pil e gli altri elementi che compongono i fondamenti di un sistema economico e ci siamo resi conto che ci stavamo avviando verso un processo di stagnazione se non di decrescita e di recessione. Ed è la ragione per cui ci siamo messi intorno ad un tavolo con il ministro dell'Economia e con gli altri ministri, abbiamo deciso di dare questa impostazione alla nostra manovra economica"."Proprio perchè siamo responsabili -ha ribadito il premier- e ci siamo fatti latori di questa premura abbiamo compreso prima di altri che questa era la ricetta economica che serviva al Paese: dobbiamo crescere. Ed è per questo che abbiamo lavorato alacremente a questa manovra economica ed è per questo che non siamo in difficoltà adesso che la difendiamo, perchè questa manovra economica nasce da delle previsioni che si stanno rivelando assolutamente fondate ed è per questo che non siamo in difficoltà nel difenderla".