30 novembre 2018- 19:50 Manovra: Conte, Pil? Invertire rotta, puntare su crescita

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - Gli ultimi dati sul Pil "mostrano che questo è il momento di invertire la rotta. Dobbiamo assolutamente fare una manovra di segno diverso: non dobbiamo andare in recessione ma crescere", e in questo senso va la volontà, "da me espressa, di rafforzare il piano di investimenti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, a Buenos Aires per il G20.