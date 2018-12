1 dicembre 2018- 21:23 Manovra: Conte, previsioni crescita ragionevoli non azzardate (2)

(AdnKronos) - Le previsioni economiche, ha spiegato Conte parlando a Buenos Aires al termine del G20, "è vero che hanno suscitato qualche perplessità in alcuni ambienti, anche europei, ed è la ragioni per cui anche in queste soluzioni per arrivare ad una soluzioni condivisa con la Commissione europea stiamo rinforzando quelle che sono le prospettive di crescita con alcuni interventi, alcune misure destinate a rendere ancora più solida questa parte della nostra manovra". "Vorrei poi ricordare che sarebbe stato per noi facile concepire una manovra economica, alla luce dell'eredità ricevuta dai precedenti governi, aumentando l'Iva per esempio. Quando ci siamo seduti intorno ad un tavolo per iniziare ad impostare una manovra, ci siamo ritrovati con un carico di 12 miliardi e mezzo per il 2019 per l'Iva. Quindi il fatto di non aumentare l'Iva e di farci carico di questo pesante fardello economico, è stato uno degli elementi che abbiamo considerato proprio per favorire la crescita, per evitare che il Paese potesse prendere una spirale che si prefigurava di recessione".