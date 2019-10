26 ottobre 2019- 13:14 Manovra: Conte, 'profluvio di tasse? propaganda falsa'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "In queste settimane stiamo definendo i contenuti della manovra e vorrei condividere qualche chiarimento perchè sono tante le ricostruzioni fornite e tante le preoccupazioni di chi lavora". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte ad Ancona all'assemblea della Cna. "C'è una certa propaganda oggi secondo la quale basta ripetere più volte delle affermazioni per renderle vere e una certa propaganda dipinge la manovra come un profluvio di balzelli, nuove tasse. In particolare nei confronti di alcune categorie come la vostra. "Si è voluto ad esempio sostenere che il governo vuole colpire le partite Iva: nulla di più falso. Che si vuole tassare il contante: falso. Tasse sull'acqua e sulle merendine: falso. Sulla benzina: falso. Come false sono tante altre ricostruzioni".