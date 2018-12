5 dicembre 2018- 19:58 Manovra: Conte, rapporto deficit/Pil scenderà anche nel 2020 e 2021

Roma, 5 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' chiaro che la manovra che stiamo facendo deve tener conto del trend strutturale, quindi le misure che adottiamo dovranno proiettarsi anche nel 2020 e nel 2021. Anche perché per tenere i conti in ordine è necessario guardare al dato strutturale". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'Adnkronos.Quindi l'asticella del rapporto deficit/Pil scenderà anche nel 2020 e 2021? "Certo. dobbiamo contenere il debito e anche il rapporto deficit/Pil 2020 e 2021".