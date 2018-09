23 settembre 2018- 10:49 Manovra: Conte, realizzeremo tutti punti significativi contratto governo

Roma, 23 set. (AdnKronos) - Una manovra che vada nella direzione "degli interessi dei cittadini: realizzeremo tutti i punti significativi del programma che abbiamo annunciato, scrivendoli nel contratto di governo". Lo assicura il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a San Giovanni Rotondi, dove il presidente del Consiglio è arrivato ieri per le celebrazioni per Padre Pio. "Siamo consapevoli, ovviamente - aggiunge il presidente del Consiglio - che bisogna intervenire per tagliare gli sprechi e le spese improduttive. Stiamo confezionando un prodotto che non solo dal punto di vista tecnico sarà ben valutato, confidiamo, ma soprattutto risponderà ai bisogni di cittadini".