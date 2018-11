2 novembre 2018- 15:07 Manovra: Conte, risorse sia per reddito cittadinanza che 'quota 100'

Roma, 2 nov. (AdnKronos) - "Posso confermare che ci sono le risorse sia per finanziare sia il reddito di cittadinanza che vogliamo, sia per finanziare la riforma della Fornero che abbiamo concepito e progettato". Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa con il primo ministro della Repubblica tunisina, Youssef Chahed."Ci tengo a dire - aggiunge poi riguardo ai dubbi sollevati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sul reddito di cittadinanza - che questa riforma partirà l'anno prossimo. Siamo tutti consapevoli che la riforma andrà fatta con grande attenzione, non siamo irresponsabili, ma è una proposta qualificante del programma politico di questo governo e tendiamo a farla bene con tutti i dettagli applicativi che saranno necessari".