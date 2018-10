23 ottobre 2018- 19:13 Manovra: Conte, Salvini? non ho letto, non commento

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "Non ho letto, sono appena sceso dall'aereo e comunque non fatemi commentare singole dichiarazioni, non avrebbe senso". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Mosca quando gli viene chiesto un parere sulle dichiarazioni di Matteo Salvini secondo cui la bocciatura Ue alla manovra sarebbe un "attacco non a un governo ma a un popolo".