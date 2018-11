15 novembre 2018- 12:35 Manovra: Conte, sentirò Juncker per vederlo e scongiurare procedura Ue

Roma, 15 nov. (AdnKronos) - Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker "lo sentirò a inizio settimana e concorderemo quando vederci". Con lui "mi siederò non per chiedere come modulare la procedura di infrazione ma per invitarlo a considerare di non avviarla". Così, rispondendo alle domande dei cronisti, il premier Giuseppe Conte in diretta da Abu Dhabi.