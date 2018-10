24 ottobre 2018- 12:33 Manovra: Conte, 'squadra Italia' saprà dare grande risposta a mondo e Ue

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Stiamo rimettendo in moto il cantiere Italia, rendendo più facile investire grazie alla semplificazione burocratica e più conveniente assumere grazie agli sgravi fiscali. Siamo sicuri che la 'Squadra-Italia', governo-imprese-lavoratori, saprà dare al mondo e all’Europa una grande risposta". Lo scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, nel corso della sua visita istituzionale in Russia."Questa mattina all’Expocentre di Mosca ho incontrato gli imprenditori italiani - esordisce il presidente del Consiglio - Donne e uomini preparati e vincenti che portano in alto il made in Italy in Europa e nel mondo. A loro ho ribadito che l’Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi"."Ho avuto modo di apprezzare la dinamicità del nostro tessuto imprenditoriale. La grande qualità dei prodotti italiani e la competitività delle nostre imprese ci permettono di avere un surplus commerciale consistente, consolidando la posizione centrale dell’Italia nel commercio internazionale. Il governo farà la sua parte per far crescere le imprese italiane. C’è un grande impegno in tal senso, come dimostrano anche le misure contenute nella manovra", rimarca Conte.