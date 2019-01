15 gennaio 2019- 18:52 Manovra: Conte, su reddito e quota 100 no divergenze

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Il rinvio al prossimo giovedì" del decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 "non è nato da divergenze di ordine politiche. Quando ho detto che era stato differito per fare le cose per bene mi riferivo a questioni meramente tecniche". Lo puntualizza il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un punto stampa nel corso della sua visita a Niamey, in Niger. "Si tratta di riforme complesse - assicura ai giornalisti presenti - quando avrete la possibilità di leggere il testo comprenderete, richiedono un meccanismo perfetto, è normale ci possa essere qualche tempo in più per affinare". Il rinvio a giovedì, ribadisce, è stato legato a "motivi tecnici e non politici, nessuna divergenza".