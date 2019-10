15 ottobre 2019- 17:19 Manovra: Conte, 'taglio cuneo esclusivamente a favore lavoratori'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Sugli effetti della manovra sulla busta paga "sicuramente c'è uno sforzo significativo per consentire a tutti i lavoratori" di compensare "quella che è la perdita del potere d'acquisto. Su questo, c'è la volontà di tutto il governo", che si tradurrà con un "intervento sul cuneo fiscale. Siccome le risorse non saranno così cospicue, opereremo esclusivamente a favore dei lavoratori. In questo momento, c'è bisogno di dare un segnale ai lavoratori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte da Tirana, parlando della manovra economica.