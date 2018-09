23 settembre 2018- 11:00 Manovra: Conte, tecnici rispondono a noi, funzionali a nostri programmi

Roma, 23 set. (AdnKronos) - "Le strutture burocratiche, le strutture amministrative sono a servizio delle iniziative che facciamo, quindi c'è un dialogo serrato e tocca a noi indirizzarle, dare indicazioni politiche e sollecitare le risposte tecniche che sono funzionali per realizzare il nostro programma". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a San Giovanni Rotondo dove è arrivato per le celebrazioni per Padre Pio, rispondendo a chi gli domanda se la burocrazia remi contro la manovra.