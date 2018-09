21 settembre 2018- 18:13 Manovra: continua assedio M5S a Tria, verso 10mld per reddito cittadinanza

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Dieci miliardi per il reddito di cittadinanza. Che si traducono in 780 euro nelle tasche di tutti gli aventi diritto. Il M5S non arretra di un passo, e oggi nel vertice sulla manovra a Palazzo Chigi in vista del Def è tornata a chiedere al ministro dell'Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche se questo volesse dire rivedere il rapporto deficit/Pil fino a spingersi al 2,4% se necessario. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos dai vertici del Movimento, la sintesi dell'incontro che si è tenuto stamani nella sede del governo, e che vede ancora tensioni tra i 5 Stelle e il responsabile del Tesoro. Anche se, viene assicurato da fonti del Movimento, l'intesa sul 'tesoretto' per realizzare il reddito di cittadinanza sarebbe a un passo.Per realizzare la misura tanto cara ai 5 Stelle un risparmio di spesa, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare dai centri d'impiego: qualche centinaio di milioni di euro verranno reperiti direttamente dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal), ma il restante miliardo e mezzo necessario per i Cpi rientrerebbe nella spesa complessiva prevista per la misura. Sempre secondo fonti M5S, per la flat tax allo stato dell'arte la strada sarebbe più in salita: due miliardi i fondi attualmente disponibili per realizzare la misura fiscale. Ma sarebbe invece a buon punto un intervento sulla legge Fornero altrettanto caro alla Lega: uscita dal mercato del lavoro a quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi.