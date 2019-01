8 gennaio 2019- 16:37 **Manovra: conto alla rovescia, M5S lavora a 'big event' su reddito cittadinanza**

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - Il reddito di cittadinanza dovrebbe arrivare in Cdm giovedì, assieme a quota 100. E mentre si lima la misura fiore all'occhiello del M5S, apprende l'Adnkronos, si lavora a un evento in pompa magna per accendere i riflettori sull'introduzione del sussidio destinato alle fasce più disagiate della popolazione. Evento che, viene spiegato, salvo cambi di programma dell'ultimo minuto si terrà giovedì: la speranza è che l'appuntamento - a cui verranno invitati direttori di testate, grandi firme del giornalismo e opinion leader - possa coincidere con il via libera del Consiglio dei ministri al provvedimento.