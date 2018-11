12 novembre 2018- 12:27 Manovra: cortocircuito su vertice, per M5S saltato per Lega in corso

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - E' cortocircuito sul vertice sulla manovra che avrebbe dovuto tenersi questa mattina a Palazzo Chigi. Fonti M5S sostengono che la riunione con il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini è slittato, aggiornato al rientro del presidente del Consiglio da Palermo. Ma, mentre arriva il lancio d'agenzia del rinviato incontro, ecco che fonti Lega fanno sapere che il vertice è in atto. Anche se Di Maio viene avvistato alla Camera, dove si concede alle domande dei cronisti. Secondo fonti M5S ci sono riunioni in corso a Palazzo Chigi, anche con il premier a breve in partenza per Palermo, ma "né sulla manovra né tantomeno sul dl fiscale", viene assicurato. E così, mentre fonti Lega sostengono che il vertice sia in corso, i 5 Stelle dicono esattamente il contrario: vertice saltato.