29 dicembre 2018- 21:50 Manovra: Damiano, no risorse per pensione e reddito cittadinanza (2)

(AdnKronos) - “Seconda e ultima domanda: Di Maio è sicuro che portare le pensioni a 780 euro senza considerare minimamente che oggi, per arrivare alla pensione bisogna aver versato almeno 20 anni di contributi e che, un assegno di 780 euro, visti i bassi salari e le carriere discontinue, richiede anche 35-40 anni di contributi? In questo modo non si incentiva il lavoro nero? E, nel sistema a ripartizione, se non si versano i contributi in modo sufficiente, chi pagherà gli assegni agli attuali pensionati? Attendiamo le risposte”, conclude Damiano.