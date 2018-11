2 novembre 2018- 15:37 Manovra: Dbrs, non eccessivamente preoccupata da deficit Italia, crescita debole

Milano, 2 nov. (AdnKronos) - Dbrs non è "eccessivamente preoccupata per il previsto deterioramento del deficit" nei conti pubblici italiani, "a condizione che i fondamentali economici non peggiorino". Ciò detto, "le ipotesi di crescita economica contenute nella manovra appaiono ottimistiche". E' quanto scrive l'agenzia di rating in un report sull'Italia dal titolo 'Guardando oltre il rumore politico'. "Molto dipenderà dalla performance della crescita economica e dal fatto che i responsabili politici riescano a rafforzare adeguatamente la resilienza dell'Italia a potenziali shock. Se attuato, in linea di massima, coerentemente con le proposte del Governo, il bilancio - scrive Dbrs - potrebbe iniettare alcuni stimoli a breve termine nell'economia sotto forma di maggiori investimenti infrastrutturali e trasferimenti sociali, ma è improbabile che abbiano un impatto materiale sull'economia reale fino al 2019 o successivamente". Nel frattempo, "l'attività economica sembra già rallentare sulla scia di un ambiente esterno meno favorevole, di una minore fiducia delle imprese e di tassi di interesse più elevati. In questo contesto, Dbrs non prevede un miglioramento sostanziale della performance di crescita dell'Italia e, a breve termine (ad esempio, i prossimi trimestri), l'economia potrebbe risentirne negativamente. Il problema principale è se il governo possa formulare e realizzare un'agenda pro-occupazione che sostenga, piuttosto che rovesciare, la performance di crescita dell'Italia".