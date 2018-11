2 novembre 2018- 16:51 Manovra: Dbrs, non eccessivamente preoccupata da deficit Italia, crescita debole (2)

(AdnKronos) - "La tempistica, le caratteristiche e l'attuazione di queste misure sono fattori chiave nella valutazione del loro probabile impatto fiscale", sottolinea il report. Ad esempio, fa notare Dbrs, "il nuovo meccanismo di riduzione della povertà (reddito di cittadinanza, ndr) e l'opzione per il pensionamento anticipato (la quota 100, ndr) dovrebbero essere attuati più tardi nel corso dell'anno e potrebbero essere soggetti a una potenziale ricalibrazione". Ritardarne le tempistiche avrebbe impatti sulla crescita a partire dal secondo semestre 2019 in poi. Ad ogni modo, sottolinea l'agenzia di rating, "un disavanzo inferiore sarebbe di buon auspicio per la sostenibilità del debito e rassicurerebbe gli operatori del mercato". Per quanto riguarda il clima del Governo, "la politica è un problema reale, ma Dbrs continuerà a guardare attraverso il rumore politico". L'agenzia di rating riconosce che entrambe le forze al Governo, M5S e Lega, stanno guardando alle europee 2019 come a "un'opportunità per ottenere vantaggio, invece di lavorare su un'agenda che davvero risponda alla debolezza strutturale del paese. Questa mancanza di 'focus' - aggiunge l'agenzia - è preoccupante". Mentre, precisa, "se è improbabile che l'atteso deterioramento fiscale abbia un impatto negativo immediato sul rating sovrano italiano, un'inversione inattesa dei recenti progressi economici potrebbe averlo". In più, "un prolungato periodo di volatilità del mercato e alti spread potrebbero rappresentare una sfida per le banche italiane, minando la fiducia delle imprese, il credito e contribuendo alla rideterminazione dei prezzi". Anche sulla presunta volontà del Governo di uscire dall'Euro, Dbrs è chiara: "Un governo intenzionato a uscire dalla zona euro non avrebbe presentato un progetto di bilancio con misure espansive pari a circa lo 0,4% del Pil, esclusa la disattivazione delle clausole di salvaguardia (0,7% del Pil) per il 2019". L'agenzia non vede "incentivi" in questo senso, ma non esclude che "le tensioni interne nella coalizione e all'interno dei partiti possano mettere alla prova la durata del governo" ed è "improbabile che questo governo possa svolgere la sua intera legislatura".