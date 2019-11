3 novembre 2019- 14:49 Manovra: De Petris (Leu), 'plastic tax tutela ambiente, dubbi assurdi'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - “E' incredibile come molti di quelli che si riempiono la bocca con gli allarmi per la situazione tragica dell'ambiente e che applaudono Greta a parole si trasformino quando viene messa in campo una legge concreta che mira, utilizzando una leva fiscale, a indirizzare la produzione, a salvare il mare dall'invasione della plastica, e orientare il modello di sviluppo verso quella riconversione ecologica che figura in testa al programma del governo”. Lo dichiara la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.“La tassa sulla plastica non è solo necessaria per far quadrare i conti di una manovra molto difficile. E' fondamentale per trasformare in politiche reali le dichiarazioni sulla svolta verde di questo governo e di questa maggioranza. E' assurdo che, dopo aver sottoscritto l'accordo sulla manovra, ci sia ora chi pretende di modificarla, oltre tutto proprio in una delle norme più significative e qualificanti”, conclude De Petris.