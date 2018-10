29 ottobre 2018- 12:47 Manovra: De Petris, vergognoso taglio pensioni ebrei perseguitati

Roma, 29 ott. (AdnKronos) - "La scelta di tagliare l'assegno agli ebrei italiani vittime delle infami leggi razziali è assurda, ingiustificata e vergognosa. Quell'assegno non è un regalo ma un risarcimento dovuto". Lo afferma la senatrice di Leu, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto."Oltre che ignobile sul piano etico, la decisione del governo è anche ingiustificata sul piano finanziario. La comunità ebraica italiana è molto piccola e al suo interno solo poche migliaia di persone, nate prima del 1938, usufruiscono di quella pensione: eliminarla non permetterà quindi allo Stato di risparmiare quasi nulla. La soppressione della pensione rivela pertanto un chiaro e inaccettabile significato politico revisionista. Faremo il possibile perché il risarcimento per le vittime della campagna razziale sia mantenuto come è giusto e doveroso", conclude la presidente De Petris.