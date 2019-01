21 gennaio 2019- 15:47 Manovra: Deaglio, all'estero 35-40% spesa di chi avrà reddito cittadinanza

Milano, 21 gen. (AdnKronos) - Su cento euro che arriveranno in mano a chi prende il reddito di cittadinanza, "calcoliamo che il 35-40% di questi soldi andrà all'estero, cioè al petrolio e quindi alla benzina, oppure all'acquisto di prodotti cinesi a basso costo". Rimane un 60% circa destinato alla domanda e ai consumi interni. "Una cifra che sul totale dell'Italia sposta pochi decimali". Sono le stime di Mario Deaglio e degli altri economisti che hanno realizzato il 23esimo Rapporto sull'Economia globale e l'Italia, promosso dal Centro Einaudi e da Ubi Banca, presentato oggi a Milano. Insomma, il reddito è "una misura di difficile implementazione, con pochi effetti", concentrati per lo più nella seconda parte dell'anno. Una delle soluzioni ottimali, secondo Deaglio, sarebbe stata quella di "potenziare il Rei, che già esisteva: farebbero ancora in tempo a farlo, costerebbe molto meno". In più, un'altra difficoltà sarà di tipo attuativo: se sono sei i milioni di beneficiari del reddito, "serviranno sei milioni di pratiche, con relativa immissione di dati. Vedremo come faranno a stare nei tempi".