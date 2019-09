29 settembre 2019- 11:18 Manovra: Della Vedova, 'governo tradisce promessa, Iva aumenterà'

Roma, 29 set. (AdnKronos) - "Stando ai giornali di oggi la notizia è che, a differenza di quanto promesso come fondamento stesso per la partenza del Conte bis, l’IVA aumenterà dal 10% al 12% su un numero rilevantissimo di beni basilari (uova, yogurt, prosciutto cotto, pesce, birra, pizzerie...)”. Lo dichiara il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. “L’idea sarebbe che se poi uno paga con moneta elettronica tracciabile riceverà sul conto corrente un 3%, quindi pagherà il 9%. Come sappiamo, le fasce a più basso reddito utilizzano meno la moneta elettronica; quindi: i redditi più bassi pagherebbero l’IVA al 12% anche per finanziare lo sconto IVA ai redditi più alti. Geniale! Ps: incentivare l’uso della moneta elettronica è un obiettivo pienamente condivisibile, ma questa - conclude Della Vedova - sarebbe solo una ‘partita di raggiro’”.