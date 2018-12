22 dicembre 2018- 12:57 Manovra: Della Vedova, tradita democrazia liberale

Roma, 22 dic. (AdnKronos) - “Il Senato ancora non conosce la legge di Bilancio per il 2019 e sarà chiamato, forse oggi pomeriggio, a deliberare senza conoscere. Non era mai accaduto, alcune forzature del passato viste oggi appaiono bazzecole. Siamo di fronte al tradimento della democrazia liberale e rappresentativa, che si fonda proprio sul controllo parlamentare delle tasse e delle spese”. Lo scrive su Facebook il coordinatore di '+Europa', Benedetto Della Vedova. “E tutto questo -aggiunge- non porterà nulla di buono alla credibilità dell’Italia e all’economia”.