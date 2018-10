18 ottobre 2018- 18:19 Manovra: Dell'Orco, M5S non è Cav, Salvini se ne faccia una ragione

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - "Salvini se ne faccia una ragione, è al Governo con il Movimento 5 stelle e non con Berlusconi. Un testo con lo scudo fiscale, magari per aiutare capitali mafiosi, è indigeribile e invotabile per noi. Ognuno rimetta le manine a posto e torniamo sul giusto binario intrapreso fino a ieri". Lo scrive su Twitter il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del Movimento 5 stelle Michele Dell'Orco.