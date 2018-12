29 dicembre 2018- 18:19 Manovra: Delrio a M5S-Lega, sapete benissimo che non farete la prossima

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Sapete benissimo che non farete la prossima manovra altrimenti non l'avreste fatta così, scaricando tutti i costi nel prossimo anno e tutti gli oneri sulle nuove generazioni". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd, durante le dichiarazioni di voto per la fiducia sulla manovra rivolgendosi a M5S e Lega.