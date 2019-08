6 agosto 2019- 18:38 Manovra: Delrio, 'serve visione strategica non incontri separati'

Roma, 6 ago. (AdnKronos) - “All’Italia, portata a zero investimenti e zero crescita da questo governo, servono proposte serie su investimenti, sostenibilità, occupazione, politica industriale, sostegno alle famiglie, Mezzogiorno. Una visione strategica del Paese e non incontri separati con le parti sociali e dispetti con un pezzo del governo che, mentre fa gite in spiaggia, smonta platealmente le proposte dell’altro pezzo”. Lo afferma il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio.