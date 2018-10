23 ottobre 2018- 17:52 **Manovra: Di Battista, Ue mostra muscoli con Italia ma suddita coi forti**

Roma, 23 ott. (AdnKronos) - "L'Unione Europea prova a mostrare i muscoli (il cervello quando?) se l'Italia cerca una via diversa per uscire dal pantano economico ma si è dimostrata suddita di interessi altrui quando ha imposto le sanzioni alla Russia". Lo scrive Alessandro Di Battista su Facebook, in un passaggio di un lungo intervendo sul giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso a Istanbul.