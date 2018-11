3 novembre 2018- 15:55 Manovra: Di Maio, 1,5 mld a risparmiatori traditi, giovedì ci vediamo

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Il M5S è sempre stato dalla parte dei risparmiatori e in Aula mentre veniva approvato questo schifo abbiamo attaccato duramente il Pd che li aveva accoltellati a tradimento. Quando poi abbiamo redatto il contratto di governo abbiamo messo tra i punti più importanti il risarcimento della truffa che avevano subìto e nella Manovra del Popolo abbiamo stanziato 1 miliardo e mezzo per loro. 15 volte di più se paragonato all'elemosina di 100 milioni del vecchio governo". Così in un post su Facebook il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio annunciando che giovedì ci sarà un incontro con l'associazione delle "vittime del 'salva banche" e altre associazioni che rappresentano i risparmiatori."La cosa più odiosa fatta dal governo precedente - rileva- è stato rifarsi sulla pelle dei risparmiatori per salvare i banchieri. Li hanno chiamati 'decreti salva banche' e invece erano ammazza risparmiatori. Hanno pagato loro il prezzo degli errori di altri, che sono stati tutelati da chi prima governava l'Italia". Invece, aggiunge Di Maio rivolgendosi ai risparmiatori, "noi siamo sempre stati dalla vostra parte, ma ora c'è chi gioca a metterci gli uni contro gli altri avvelenando i pozzi. Io non mi presto a questo giochino dei giornali".